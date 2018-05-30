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Сонячно і сухо: синоптики потішили українців погодою на 30 травня

STYLERLIFE        30.05.2018 - 09:45
Фото: Теплий травень (Pixabey)
Фото: Теплий травень (Pixabey)

Дощів у цей день не очікується

Синоптики повідомили українцям, що 30 травня, у середу, на території країни буде сухо і сонячно. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Денна температура повітря у цей день буде коливатися від +25 до+ 30 градусів, у східних областях та Карпатах вдень +22+ 27 градусів, на високогір'ї Карпат +17+21 градус.

Фото: У цей день в Україні буде тепло (polit.ru)

Вітер у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, на решті території північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці дощів не передбачається. Температура вдень становитиме +27 +29 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Як раніше повідомляв Styler, Діденко розповіла про причини негоди в Приазов'ї і дала прогноз на найближчі дні.

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Теги: погода
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