"Ветреный полюс": Диденко рассказала о причинах непогоды в Приазовье и дала прогноз на ближайшие дни

По ее словам, на северо-востоке от Украины расположился антициклон

Народный синоптик Наталья Диденко отреагировала на события в Приазовье, где из-за непогоды ушел под воду знаменитый курорт. Она рассказала о причинах этой непогоды, а также дала прогноз на 31 мая - 1 июня в этом регионе. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Шторм, дождь и сильный ветер в Кирилловке, что на Приазовском Запорожье, наделали в совокупности серьезных убытков. Затоплены здания, дороги превратились в реки и даже кое-где отдыхающие не могли выйти из помещений через стихийное бедствие", - отметила синоптик.

Фото: facebook.com-Елена Невмержицкая

Наталья рассказала о метеорологических причинах штормового ветра.

По ее словам, на северо-востоке от Украины расположился антициклон.

"Со стороны Турции, Черного моря крутится оживленный циклон - карта", - обращает внимание Диденко.

Фото: Карта (facebook.com/tala.didenko)

Как отметила Наталья, именно противостояние этих двух метеоантиподов повлекло усиление ветра.

"Плюс, обычно, Приазовье - такое место, где тончайшие условия для усиления ветра материализуются моментально. Этакий ветреный полюс Украины. Сегодня и завтра (29, 30 мая) в районе Приазовья, и также, конечно, Кирилловки, содержится порывистый, сильный, до штормового, ветер восточного и северо-восточного направления", - прогнозирует Диденко.

Фото: рixabаy

Она обещает, что в дальнейшем ветер стихнет, однако на слабый не стоит рассчитывать - ожидается умеренный. Ближайшее существенное усиление ветра в Приазовье, на Запорожье, в Кирилловке - вечером 31 мая и ночью и утром 1 июня. Будет преобладать сухая погода, лишь днем 31 мая, в четверг, есть вероятность в юго-восточной части Украины локального дождя.

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