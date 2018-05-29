"Вітряний полюс": Діденко розповіла про причини негоди в Приазов’ї та дала прогноз на найближчі дні

За її словами, на північному сході від України розташувався антициклон

Народний синоптик Наталія Діденко відреагувала на події в Приазов’ї, де через негоду пішов під воду відомий курорт. Вона розповіла про причини цієї негоди, а також дала прогноз на 31 тарвня - 1 червня в цьому регіоні. Про це Діденко написала на своїй сторінці в Facebook.

"Шторм, дощ та сильний вітер у Кирилівці, що на Приазовському Запоріжжі, наробили у сукупності серйозних збитків. Затоплені будівлі, дороги перетворилися у річки і навіть подекуди відпочивальники не могли вийти з приміщень через стихійне лихо", - відзначила синоптик.

Фото: facebook.com-Елена Невмержицкая

Наталія розповіла про метеорологічні причини штормового вітру.

За її словами, на північному сході від України розташувався антициклон.

"З боку Туреччини, Чорного моря крутиться жвавий циклон - карта", - звертає увагу Діденко.

Фото: Карта (facebook.com/tala.didenko)

Як відзначила Наталка, саме протистояння цих двох метеоантиподів спричинило посилення вітру.

"Плюс, зазвичай, Приазов’я - таке місце, де найтонші умови для посилення вітру матеріалізуються моментально. Такий собі вітряний полюс України. Сьогодні та завтра (29, 30 травня) в районі Приазов’я, і також, звичайно, Кирилівки, втримується поривчастий, до сильного, до штормового, вітер східного та північно-східного напрямку", - прогнозує Діденко.

Фото: рixabаy

Вона обіцяє, що надалі вітер стихне, проте на слабкий не варто розраховувати - очікується помірний. Найближче суттєве посилення вітру в Приазов’ї, на Запоріжжі, в Кирилівці - ввечері 31 травня та вночі й вранці 1 червня. Переважатиме суха погода, лише вдень 31 травня, у четвер, є ймовірність у південно-східній частині України локального дощу.

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