Різко зміниться: синоптики розповіли про погоду в перший день літа

У п'ятницю прогнозують +16 тепла

Синоптики розповіли про погоду в Україні у перший день літа, 1 червня. За їх інформацією, температура повітря різко впаде і на всій території країни стане прохолодно. Про це повідомляється в сюжеті "Сегодня". Там же говорять про істотне похолодання і зливи.

Фото: Погода істотно зміниться (telegraf.com.ua)

Так, у п'ятницю, у перший день стрічка, по всій території синоптики прогнозують лише 16 градусів тепла і рясні дощі з грозами.

Відео: Прогноз погоди на 1 червня (YouTube/Сьогодні)

Стабільно жарко, але теж з опадами, місцями з грозами та сильним штормовим вітром, буде лише на півдні країни.

Як раніше писав Styler, у середу, 30 травня, в Україні очікується тепла, навіть спекотна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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