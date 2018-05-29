Резко изменится: синоптики рассказали о погоде в первый день лета

В пятницу прогнозируют +16 тепла

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первый день лета, 1 июня. По их информации, температура воздуха резко упадет и на всей территории страны станет прохладно. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня". Там же говорят про существенное похолодание и ливни.

Фото: Погода существенно изменится (telegraf.com.ua)

Так, в пятницу, в первый день лента, по всей территории синоптики прогнозируют всего 16 градусов тепла и обильные дожди с грозами.

Видео: Прогноз погоды на 1 июня (YouTube/Сегодня)

Стабильно жарко, но тоже с осадками, местами – с грозами и сильным штормовым ветром, будет лишь на юге страны.

Как ранее писал Styler, в среду, 30 мая, в Украине ожидается теплая, даже жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

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