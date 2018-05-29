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"Не пугайтесь": синоптик дала прогноз на 30 мая

STYLERLIFE        29.05.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/Kanenori
Фото: pixabay.com/Kanenori

Дождей в Украине не ожидается

В среду, 30 мая, в Украине ожидается теплая, даже жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Европа, вплоть до северных краев, завтра погрузится в тепло и даже жару. Только Испания и Португалия, на радость пешим туристам, окажется в свежем воздухе - карта прогноза температуры воздуха на среду. В Украине также или тепло, или очень тепло", - отметила она.

30 мая в течение дня ожидается +25+29 градусов. Самым теплым будет Запад, а вот Восток будет немного свежее, +22+24 градуса.

Фото: pixabay.com/jonathansautter

"Без дождя. Разве что какие-то облака походят по западным областям и над Черниговской областью", - отметила синоптик.

В Киеве в среду, 30 мая, будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха +28 градусов.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"У кого на домашних термометрах будет +40 градусов - не пугайтесь, это только температура разогретого стекла вашего заоконного термометра", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, Супрун рассказала, можно ли заболеть от кондиционера.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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