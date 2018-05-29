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"Не лякайтеся": синоптик дала прогноз на 30 травня

STYLERLIFE        29.05.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/Kanenori
Фото: pixabay.com/Kanenori

Дощів в Україні не очікується

У середу, 30 травня, в Україні очікується тепла, навіть спекотна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Європа, аж до північних країв, завтра порине у тепло і навіть спеку. Лише Іспанія та Португалія, на радість пішохідним туристам, опиниться у свіжому повітрі - карта прогнозу температури повітря на середу. В Україні також або тепло, або дуже тепло", - відзначила вона.

30 травня протягом дня очікується +25+29 градусів. Найтеплішим буде Захід, а Схід буде трохи свіжішим, +22+24 градуси.

Фото: pixabay.com/jonathansautter

"Без дощу. Хіба якісь хмари походять по західним областям та над Чернігівською областю", - зазначила синоптик.

У Києві в середу, 30 травня, буде сухо та тепло, максимальна температура повітря становитиме +28 градусів.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"У кого на домашніх термометрах буде +40 градусів - не лякайтеся, це лише температура розігрітого скла вашого завіконного термометра", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера.

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Теги: погода, Наталка Діденко
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