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"Хмарно, але без опадів": якою буде погода у другій половині тижня

STYLERLIFE        30.05.2018 - 13:00
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Яка погода чекає на українців в перші дні літа

Синоптики розповіли, якою буде погода у другій половині цього тижня. Про це передає Український гідрометцентр.

У четвер, 31 травня по всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі досягне 12-17°, вдень 25-30°С, на півдні до 32°С.

В Київ слід очікувати мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°С.

У п'ятницю, 1 червня, в перший день літа по всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура в північних, центральних і східних областях вночі 7-12°, вдень 19-24°С. На решті території вночі 12-17°, вдень до 25-28°С.

У Києві - мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°С.

Фото: РБК-Україна

У суботу, 2 червня - без опадів. Тільки на Заході нашої країни, на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, гроза.

Температура в східних областях і на півночі-сході вночі 3-8°, вдень 19-24°З. На решті території вночі 6-11°С, на півдні та заході 9-15°С, вдень 21-27°С.

У Києві без опадів. Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°С.

Фото: pixabay.com

У неділю, 3 червня погода мало чим буде відрізнятися від погоди минулого дня.

Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, гроза.

Температура в східних областях і на північному сході вночі 6-11°, вдень 21-26°С. На решті території 9-15°С, вдень 21-27°С. У Києві без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°С.

Раніше повідомлялося, що синоптики потішили українців погодою на 30 травня.

Коротко про головне за 29 травня

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Теги: погода
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