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В Украину идут грозы и сильнейший ветер: где разгуляется непогода

Погода в Украине 10 июля будет ненастной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 10 июля, в воскресенье, будет с атмосферными фронтами, то есть дождями и грозами. Также при этом возможен град и сильный ветер.

О таком прогнозе погоды рассказала синоптик Наталка Диденко.

Где пройдут дожди 10 июля

Наименьшая вероятность дождей и больше солнца в дневные часы полоса будет в Житомирской, Киевской, Винницкой и до Одесской области.

Ветер на этих территориях северо-западный, умеренный или порывистый.

Температура воздуха распределится завтра следующим образом. Прохладнее всего будет 10-го июля в западных областях, +18+23 градуса, в Карпатах +9+15 градусов, а жара еще потянется на Востоке и в Приазовье, +26+31, в Луганской области, и в Запорожье до +33 градусов.

На остальной территории Украины в воскресенье ожидается +22+28 градусов.

Погода в Киеве

В столице 10 июля местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Температура воздуха ночью от +14 до +15 градусов, днем от ​​+23 до +25 градусов.

"Утром, вечером стоит накинуть что-то потеплее, днем ​​будет нормально, приятно, свежо, не холодно", - предупредила синоптик.

Диденко сообщила украинцам, что в ближайшее время в стране будет преобладать комфортная температура. Однако во второй половине следующей недели столбики термометров снова поползут вверх.

Кстати, ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на июль и рассказали, где будет жарко.

А также мы рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю.

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