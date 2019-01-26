Украину снова заметет: какие области пострадают больше всего

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ночью будут сильные снегопады

В субботу, 27 января, ночью в Украине, кроме большинства западных областей, а днем на Левобережье - будет сильный снег, в южной и восточной частях мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщил "Украинский гидрометцентр".

Ночью снежная стихия разгуляется в большинстве северных и центральных областей, а днем засыпет север Левобережья. На дорогах страны ожидается гололедица. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/сек.

Температура ночью от -6 до -11 градусов, на западе до -14 мороза. Днем будет от -1 до -6 мороза, а в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью от 0 до -5 мороза, днем - около 0 градусов, в Крыму - от +1 до +6 тепла.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

27 января в Киеве ночью значительный снег, днем будет без существенных осадков. На дорогах столицы будет скользко. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью от -8 до -10 градусов, днем от -4 до -6 мороза.

Кстати, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в ближайшее время украинцам стоит ожидать усиления морозов.

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