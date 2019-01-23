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Украину накроют 30-градусные морозы: синоптик назвал даты

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 10:01
Украину накроют 30-градусные морозы: синоптик назвал даты
Иллюстративное фото (pixabay)

Стойкие холода могут продержаться до 8 марта

Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает о существенном похолодании, которое накроет Украину в ближайшие дни. Об этом сообщает информационный портал "Подробности".

В Украине в ближайшее время ожидается морозная погода, температура местами будет достигать -20 градусов. "Резко опустится температура воздуха и придут настоящие крещенские морозы, возможны снегопады", - говорит синоптик Леонид Горбань.

Украину накроют 30-градусные морозы: синоптик назвал датыИллюстративное фото (pixabay) 

Также сообщается, что такая погода продержится практически до конца января. Лишь в последние дни января и начале февраля вероятно потепление. С 5 февраля морозы ударят с новой силой.

"С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25 - 30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявляет Горбань.

Украину накроют 30-градусные морозы: синоптик назвал датыИллюстративное фото (pixabay) 

Помимо того, синоптик советует быть начеку до 8 марта и не прятать теплых вещей, поскольку морозная погода может задержаться и оставаться в Украине первые дни весны.

Ранее сообщалось, что снегопад в Одесской области заблокировал трассу на Киев. В целом, по Украине проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Отметим, синоптики предупреждают об ухудшении погоды 23 января. В частности, по всей стране ожидаются снегопады, в южных, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. Также по всей стране прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, метели.

 

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