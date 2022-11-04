Український воїн заспівав про кохання та службу в лавах ЗСУ (відео)
Співак і військовослужбовець ЗСУ Remez записав дві пісні, в яких ділиться зі слухачами історіями кохання та служби в лавах Збройних сил.
Одна з пісень - "Марічка" - про закоханість, метелики в животі та гарний мрійливий настрій, які роблять нас щасливішими.
"Коли я був у шпиталі, з'явилося трохи більше часу на соцмережі. Саме в цей час в соцмережах натрапив на дівчину на ім'я Марічка. Я писав їй вірші та намагався якось привернути її увагу. Якось я пішов пограти на гітарі та почав просто наспівувати її ім'я - так і вийшла пісня. Ніякого прихованого сенсу там немає, все як є, так і є. Коли я виклав цю пісню в Telegram-каналі, моя подруга попросила записати відео просто під гітару. Коли я це зробив, не лишилось жодної Марії, Маші чи саме Марічки, яка б не виклала цю пісню собі в сторіз", - розповідає Remez.
Ще одна пісня, яка увійшла до максі-синглу "1" присвячена загону ім. Івана Сірка. Це гімн роти самого співака, який він написав його на прохання командира для підняття бойового дух побратимів.
Раніше ми писали, що українець підкорив співом суддів європейського ТБ-шоу.