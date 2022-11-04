Український воїн заспівав про кохання та службу в лавах ЗСУ (відео)

"Коли я був у шпиталі, з'явилося трохи більше часу на соцмережі. Саме в цей час в соцмережах натрапив на дівчину на ім'я Марічка. Я писав їй вірші та намагався якось привернути її увагу. Якось я пішов пограти на гітарі та почав просто наспівувати її ім'я - так і вийшла пісня. Ніякого прихованого сенсу там немає, все як є, так і є. Коли я виклав цю пісню в Telegram-каналі, моя подруга попросила записати відео просто під гітару. Коли я це зробив, не лишилось жодної Марії, Маші чи саме Марічки, яка б не виклала цю пісню собі в сторіз", - розповідає Remez.

Ще одна пісня, яка увійшла до максі-синглу "1" присвячена загону ім. Івана Сірка. Це гімн роти самого співака, який він написав його на прохання командира для підняття бойового дух побратимів.