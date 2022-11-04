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Украинский воин спел о любви и службе в рядах ВСУ (видео)

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 16:25
Украинский воин спел о любви и службе в рядах ВСУ (видео) Remez (фото: Muscreators)
Автор: Styler

Певец и военнослужащий ВСУ Remez записал две песни, в которых делится со слушателями историями любви и службы в рядах Вооруженных Сил.

Одна из песен - "Марічка" - о влюбленности, бабочках в животе и хорошем мечтательном настроении, делающих нас счастливее.

"Когда я был в госпитале, появилось немного больше времени на соцсети. Именно в это время в соцсетях наткнулся на девушку по имени Маричка. Я писал ей стихи и пытался как-то привлечь ее внимание. Однажды я пошел поиграть на гитаре и начал просто напевать ее имя - так и вышла песня… Никакого скрытого смысла там нет, все как есть, так и есть… Когда я выложил эту песню в Telegram-канале, моя подруга попросила записать видео прямо под гитару. Не осталось ни одной Марии, Маши или именно Марички, которая бы не выложила эту песню себе в сториз", - рассказывает Remez.

Еще одна песня, вошедшая в макси-сингл "1", посвящена отряду им. Ивана Сирко. Это гимн роты самого певца, который он написал его по просьбе командира для поднятия боевого духа побратимов.

Ранее мы писали, что украинец покорил пением судей европейского ТВ-шоу.

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