Украинский воин спел о любви и службе в рядах ВСУ (видео)

"Когда я был в госпитале, появилось немного больше времени на соцсети. Именно в это время в соцсетях наткнулся на девушку по имени Маричка. Я писал ей стихи и пытался как-то привлечь ее внимание. Однажды я пошел поиграть на гитаре и начал просто напевать ее имя - так и вышла песня… Никакого скрытого смысла там нет, все как есть, так и есть… Когда я выложил эту песню в Telegram-канале, моя подруга попросила записать видео прямо под гитару. Не осталось ни одной Марии, Маши или именно Марички, которая бы не выложила эту песню себе в сториз", - рассказывает Remez.

Еще одна песня, вошедшая в макси-сингл "1", посвящена отряду им. Ивана Сирко. Это гимн роты самого певца, который он написал его по просьбе командира для поднятия боевого духа побратимов.