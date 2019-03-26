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Укрзализныця сделала важное заявление: коснется всех

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 15:13
Укрзализныця сделала важное заявление: коснется всех
Фото: Укрзализныця (facebook com/dpuzshk)

Переход на летнее время 31 марта повлияет на график поездов в Украине

Как не опоздать на поезд в тот день, когда Украина переходит на летнее время 31 марта? Многие опасаются того, что запутаются при поездках по Украине и за границу в тот день, когда стрелки часов переведут.

Но в Укрзализныце упростили задачу для пассажиров: в связи с переходом на летнее время в билетах на пассажирские поезда с 31 марта 2019-го уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Укрзализныця заявила о корректировке графика поездов. Это произойдет из-за того, что Украине совсем скоро перейдет на летнее время, когда стрелки часов переведут на час вперед.

Как не опоздать на поезд? Этим вопросом задаются многие даже не в день перевода стрелок часов. Всем, кто будет пользоваться поездом в день перевода часов, надо быть внимательными. Если покупаете билет, то на нем будет указано время уже с учетом перевода часов.

Укрзализныця сделала важное заявление: коснется всехФото: Укрзализныця (РБК-Украина)

В то же время врачи напоминают, что переход на летнее время может стать серьезным стрессом для организма. Так, из-за смены привычного режима сна может появиться раздражительность, давление может подниматься или же наоборот – слишком снижаться.

Хорошо высыпаться, но при этом следить за временем – один из важных советов для тех, кто хочет везде успеть, но при этом не заметить влияния перевода часов для организма.

Тем временем в Укрзализныце напомнили, что 31 марта в 3 часа по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

По этой причине тем, кто путешествует и запланировал поездки именно в этот день, а также тем людям, которые запланировали встречать на вокзале близких, друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит при этом быть внимательными и заблаговременно  привести в соответствие время своих часов, отметили в пресс-службе.

Все изменения в графике движения поездов были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран, добавили в Укрзализныце.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця удивила украинцев вагонами, в каждом из купе которых есть душ, пеленальный столик и умывальник.

Также Укрзализныця внезапно попала в громкий скандал из-за военных. Как выяснилось, дежурная на одном из вокзалов шокировала заявлением о том, что в Украине якобы нет никакой войны.

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