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Укрзалізниця зробила важливу заяву: торкнеться всіх

STYLERЖиття    26.03.2019 - 15:13
Укрзалізниця зробила важливу заяву: торкнеться всіх
Фото: Укрзалізниця (facebook com/dpuzshk)

Перехід на літній час 31 березня вплине на графік поїздів в Україні

Як не спізнитися на поїзд в той день, коли Україна переходить на літній час 31 березня? Багато хто побоюється того, що заплутається при поїздках по Україні і за кордон в той день, коли стрілки годинника переведуть.

Але в Укрзалізниці спростили завдання для пасажирів: у зв'язку з переходом на літній час в квитках на пасажирські поїзди з 31 березня 2019-го вже зазначено відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Укрзалізниця заявила про коригування графіка руху поїздів. Це станеться через те, що україна зовсім скоро перейде на літній час, коли стрілки годинників переведуть на годину вперед.

Як не спізнитися на поїзд? Цим питанням задається багато хто навіть не в день переведення стрілок годинника. Всім, хто буде користуватися поїздом у день переведення годинників, треба бути уважними. Якщо купуєте квиток, то на ньому буде вказано час вже з урахуванням переведення годинників.

Укрзалізниця зробила важливу заяву: торкнеться всіхФото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

У той же час лікарі нагадують, що перехід на літній час може стати серйозним стресом для організму. Так, через зміну звичного режиму сну може з'явитися дратівливість, тиск може підніматися або ж навпаки – занадто знижуватися.

Добре висипатися, але при цьому стежити за часом – один з важливих порад для тих, хто хоче скрізь встигнути, але при цьому не помітити впливу переведення годинників для організму.

Тим часом в Укрзалізниці нагадали, що 31 березня о 3 годині за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед.

З цієї причини тим, хто подорожує і запланував поїздки саме в цей день, а також тим людям, які запланували зустрічати на вокзалі близьких, друзів або гостей в понеділок, 1 квітня, варто при цьому бути уважними і завчасно привести у відповідність час своїх години, зазначили в прес-службі.

Всі зміни в графіку руху поїздів були завчасно внесені й погоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн, додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця здивувала українців вагонами, в кожному з купе яких є душ, пеленальний столик і умивальник.

Також Укрзалізниця раптово потрапила у гучний скандал через військових. Як з'ясувалося, чергова на одному з вокзалів шокувала заявою про те, що в Україні нібито немає ніякої війни.

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