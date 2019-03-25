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Яка війна? Укрзалізниця вляпалася в гучний скандал через військових

STYLERЖиття    25.03.2019 - 10:03
Яка війна? Укрзалізниця вляпалася в гучний скандал через військових
Укрзалізниця потрапила в скандал з військовими ЗСУ (колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця оскандалилася через чергову, яка заявила, що в Україні немає війни

Укрзализыця потрапила в гучний скандал через співробітницю компанії, яка сказала, що в Україні немає війни. Про це написав у Facebook Тім Златкін.

Журналіст і відомий волонтер спробував розібратися, чому на Центральному залізничному вокзалі в Києві не працюють каси для військовослужбовців.

Він запитав у жінки на прізвище Бурлака: "У нас що, війна в країні закінчилася?" На що чергова по вокзалу йому з усмішкою відповіла: "Яка війна? У нас хіба війна? Запитайте у Президента!"

Златкін також повідомив, що книгу скарг йому відмовилися надати, тоді він залишив заявку на гарячу лінію "Укрзалізниці".

Яка війна? Укрзалізниця вляпалася в гучний скандал через військових

Користувачі мережі в шоці від подібного інциденту.

"Скільки таких навколо..."

"Теж зайду і нагадаю про війну";

"Вони повинні працювати, але не працювали? Це неодноразово?
І час?"

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця потрапила в скандал після того, як в мережі показали фото купи сміття і вугілля в багажному відділенні вагона поїзда сполученням Маріуполь - Львів.

Також ми писали, що неадекватний пасажир побив стюарда поїзда "Інтерсіті". В результаті інциденту молодий співробітник Укрзалізниці отримав ушкодження обличчя, його госпіталізували.

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