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Душ та умивальники в купе: Укрзалізниця здивувала українців новими вагонами

STYLERЖиття    25.03.2019 - 18:17
Душ та умивальники в купе: Укрзалізниця здивувала українців новими вагонами
Фото: Укрзалізниця закупила нові вагони (колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця презентувала нові вагони, які вже скоро курсуватимуть на маршруті Київ-Відень-Київ

Укрзалізниця здивувала українців новими пасажирськими вагонами, які запустять в роботу вже скоро. Щоправда, працюватимуть вони поки тільки на маршруті Київ-Відень-Київ. У нових вагонах в поїзді міжнародного сполучення в кожному з купе є душ та окремий умивальник.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив очільник Укрзалізниці Євген Кравцов.

"Не лише купе, СВ, а й вагони для міжнародного сполучення габариту РІЦ замовили на 2019-й. Новозбудовані Крюківським вагонобудівним заводом для "Укрзалізниці", - заявив він.

Душ та умивальники в купе: Укрзалізниця здивувала українців новими вагонамиФото: У кожному з купе буде душ та пеленальний столик для немовлят (facebook.com/Євген Кравцов)

Чим ще відрізнятимуться нові вагони від класичних і вже звичних для українців вагонів?

У кожному такому купе буде окремий умивальник, пеленальний столик для немовлят і душ. В вагонах можна їхати як сидячи, так і лежачи: сидіння за потреби розкладаються.

За словами Євгена Кравцова, такі нові вагони приймуть в експлуатацію після проходження сертифікації європейськими колегами.

Душ та умивальники в купе: Укрзалізниця здивувала українців новими вагонамиФото: Сидячі сидіння у вагонах будуть розкладатися (facebook.com/Євген Кравцов)

"На черзі - отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками. Плануємо ці нові вагони РІЦ на маршрут Київ-Відень-Київ", - додав Кравцов.

Також в Укрзалізниці зараз розробляють проект електрички, яка курсуватиме  Києвом та найближчими до столиці містами. Наприклад, буде їздити в Ірпінь та Білу Церкву. Проект передбачає оновлення рухомого складу приміських поїздів. Вагони курсуватимуть територією міста і ближнього до столиці передмістя.

Душ та умивальники в купе: Укрзалізниця здивувала українців новими вагонамиФото: Так нові вагони виглядають зовні (facebook.com/Євген Кравцов)

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця потрапила у гучний скандал через військових. Чергова на одному з вокзалів шокувала заявою про те, що в Україні нібито немає війни.

Також в Укрзалізниці вирішили до непізнаваності змінити зовнішній вигляд Центрального залізничного вокзалу в Києві.

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