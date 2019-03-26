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Переведення годинників на літній час скасують: названа дата

STYLERЖиття    26.03.2019 - 11:16
Переведення годинників на літній час скасують: названа дата
Фото: (колаж РБК-Україна)

Останнім часом ведуться розмови про скасування переведення годинників

Перехід на літній час відбудеться 31 березня в три години, однак найближчим часом його можуть скасувати. Разом з українцями на літній режим перейде і Європа, хоча там вже давно ведуться розмови про скасування переведення годинників. Про це інформує Сьогодні.

В недалекому майбутньому ініціативу має затвердити Європарламент, а вже в червні цього приводу передбачена зустріч міністрів транспорту країн ЄС. Також рішення про скасування переведення годинників повинні схвалити країни-члени, але поки дата фінального голосування невідома.

До речі, на президентському сайті все частіше з'являються петиції з пропозицією скасувати маніпуляції з часом. Однак на даний момент жодна з них не набрала достатньої кількості голосів. Також у минулому році рішенням цього питання зайнявся один з нардепів, зареєструвавши в Раді відповідний проект постанови, який донині розглядають у комітетах.

Незважаючи на це, в Кабміні не виключають можливості переходу на один час з Євросоюзом. Тому, якщо ЄС таки зважиться розпрощатися з переведенням стрілок остаточно, наше Мінекономрозвитку також внесе відповідні корективи.

Нагадаємо, що УЗ скоригувала графік через переход на літній час. Всі зміни були завчасно внесені й погоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Ми писали, як переведення годинників вплине на здоров'я. Часто це негативно впливає на самопочуття навіть абсолютно здорових людей. Наприклад, можуть виникати порушення сну та зміна настрою. Лікарі стверджують, що перехід на літній час більш шкідливий, ніж перехід на зимовий.

Раніше стало відомо, навіщо потрібно переходити на літній час. Також у статті були названі "плюси" і "мінуси" переведення годинників навесні в Україні.

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