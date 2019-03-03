Зачем переходить на "летнее" время: названы неожиданные причины

Зачем переходить на летнее время в Украине (иллюстративное фото: pxhere.com)

Переходить на "летнее" время в Украине нужно для повышения эффективности и снижения затрат на электроэнергию

Переходить на "летнее" время в Украине необходимо для рационального использования светлого времени суток, в первую очередь для экономии ресурсов. Считается, что переход на "летнее" время позволяет сэкономить до 2% электроэнергии, так как темное время суток наступает на час позже. STYLER собрал самые важные факты о том, зачем переходить на "летнее" время в Украине и как это отразится на здоровье людей.

Минусы перевода часов: здоровье и энергозатраты

Дискуссии относительно эффективности перехода на "летнее" время в Украине не утихают. Многие исследователи утверждают, что экономия при переводе незначительна, а между тем эта система может негативно сказаться на здоровье людей. В 2007 году эксперты Кембриджского университета подсчитали, что переход на "летнее" время не уменьшает, а наоборот стимулирует потребление электроэнергии. А вот академик РАМН Сергей Колесников пришел к выводу, что данная практика может вызвать проблемы со здоровьем у 20% людей.

Зачем переходить на "летнее" время в Украине (иллюстративное фото: gifer.com)

Около 84 % респондентов, участвовавших в опросе, проведенном Еврокомиссией в августе 2018 года, высказалось за отмену перевода часов на "летнее" и "зимнее" время. В принятой Европарламентом в феврале 2018 года резолюции указывалось, что научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных результатов такой практики, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения.

Плюсы перехода на зимнее/летнее время

Защитников системы тоже хватает. Некоторые считают, что здоровье жителей тех регионов, где стрелки часов переводят на час назад, наоборот улучшится. Это обусловлено тем, что пробуждение в светлое время суток лучше сказывается на человеческом организме. Наоборот, темное утро может негативно повлиять на самочувствие и настроение человека.

Энергетическая комиссия Калифорнии в 2008 году опубликовала исследование, согласно которому зимнее потребление электроэнергии в результате перевода часов снижается на 0,5 %, а летнее — на 0,2 %. Правда, Калифорния находится южнее Украины относительно Экватора.

Переход на "летнее" время (иллюстративное фото: gifer.com)

Согласно исследованию, проведенному Кембриджским университетом в 2009 году, эффект от "летнего" времени нельзя сводить лишь к экономии электроэнергии. Должен учитываться комплекс следующих экономических и социальных факторов:

снижение потребления электроэнергии,

снижение нагрузки на окружающую среду и сохранение природных ресурсов,

уменьшение числа автомобильных аварий,

сокращение числа криминальных случаев в вечернее время,

увеличение доходов от туризма,

гармонизация системы отсчета времени с окружающими странами.

Альтернатива

У перевода часов есть альтернатива, которой придерживаются некоторые отказавшиеся от этой процедуры страны, — сдвиг начала работы на некоторых предприятиях на етний период. То есть летом рабочий день начинается раньше, чем зимой, и, в зависимости от сложности работы, не только на 1 час. В Японии в некоторых ответственных случаях работа должна начинаться только через 2 часа после восхода солнца, например, при сдаче экзаменов.

Напомним, что ранее мы писали, сколько дней украинцы будут отдыхать в марте.

А также рассказывали о том, сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году.