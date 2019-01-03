Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году

Коллаж РБК-Украина

В этом году мы отметим 135 памятных дат и юбилеев, а отдыхать будем 11 дней

Верховная Рада в последний пленарный день утвердила постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году". Согласно нее, украинцы будут праздновать 135 выдающихся событий, юбилеев и дней памяти.

Среди выдающихся событий главными станут такие:

1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого (22.01.1919);

200 лет со времени премьеры пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка" на сцене полтавского театра (1819);

100 лет со времени создания Одесской киностудии (1919);

80 лет с дня провозглашения независимости Карпатской Украины (15.03.1939);

50 лет со времени основания Национального музея народной архитектуры и быта Украины в городе Киеве (1969).

Современная постановка "Наталки Полтавки" (фото: instagram.com)

Кроме того, мы отметим много юбилеев выдающихся украинцев, среди которых:

1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909-1959), которое мы уже отпраздновали традиционным "факельным шествием".

(1909-1959), которое мы уже отпраздновали традиционным "факельным шествием". 6 января - 80 лет со дня рождения Валерия Лобановского (1939-2002), тренера, футболиста;

(1939-2002), тренера, футболиста; 23 января - 90 лет со дня рождения Филарета (1929) (в миру - Михаил Денисенко), православного церковного деятеля, патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;

(1929) (в миру - Михаил Денисенко), православного церковного деятеля, патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата; 23 февраля - 140 лет со дня рождения Казимира Малевича (1879-1935), художника, теоретика искусства, педагога, который родился в Киеве

(1879-1935), художника, теоретика искусства, педагога, который родился в Киеве 4 марта - 70 лет со дня рождения Владимира Ивасюка (1949-1979), композитора, поэта, основоположника украинской эстрадной музыки, Героя Украины;

(1949-1979), композитора, поэта, основоположника украинской эстрадной музыки, Героя Украины; 20 марта - 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы (1639-1709), гетмана Украины, военного и политического деятеля, мецената;

(1639-1709), гетмана Украины, военного и политического деятеля, мецената; 1 апреля - 210 лет со дня рождения Николая Гоголя (1809-1852), писателя;

(1809-1852), писателя; 22 мая - 140 лет со дня рождения Симона Петлюры (1879-1926), Председателя Директории Украинской Народной Республики;

(1879-1926), Председателя Директории Украинской Народной Республики; 9 сентября - 250 лет со дня рождения Ивана Котляревского (1769-1838), писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля, основоположника современной украинской литературы;

(1769-1838), писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля, основоположника современной украинской литературы; 10 сентября - 125 лет со дня рождения Александра Довженко (1894-1956), писателя, кинорежиссера, художника;

(1894-1956), писателя, кинорежиссера, художника; 3 ноября - 130 лет со дня рождения Остапа Вишни (настоящее имя - Павел Губенко) (1889-1956), писателя-сатирика, юмориста, переводчика.

"Факельное шествие" по случаю дня рождения Бандеры (фото: instagram.com)

Также в Украине будут такие "дни памяти":

80-я годовщина начала Второй мировой войны (01.09.1939);

75-я годовщина депортации крымских татар и других народов Крыма (18.05.1944).

Что касается выходных - у украинцев их будет 11 в этом году. Собственно, 1 января можно уже не считать:

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

28 апреля - Пасха;

1 мая - День труда;

9 мая День Победы;

16 июня - Троица; 28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - католическое Рождество.

Илюстративне фото: РБК-Украина

Кстати, недавно историк объяснил важность Степана Бандеры для украинцев.

Также мы публиковали новость о том, что размер новогоднего бюджета украинца вырос почти на 20% в 2019 году.

Напомним, мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы на Рождество.

Видео: РБК-Украина