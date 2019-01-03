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Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 12:16
Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году
Коллаж РБК-Украина

В этом году мы отметим 135 памятных дат и юбилеев, а отдыхать будем 11 дней

Верховная Рада в последний пленарный день утвердила постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году". Согласно нее, украинцы будут праздновать 135 выдающихся событий, юбилеев и дней памяти.

Среди выдающихся событий главными станут такие:

  • 1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого (22.01.1919);
  • 200 лет со времени премьеры пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка" на сцене полтавского театра (1819);
  • 100 лет со времени создания Одесской киностудии (1919);
  • 80 лет с дня провозглашения независимости Карпатской Украины (15.03.1939);
  • 50 лет со времени основания Национального музея народной архитектуры и быта Украины в городе Киеве (1969).

Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году

Современная постановка "Наталки Полтавки" (фото: instagram.com)

Кроме того, мы отметим много юбилеев выдающихся украинцев, среди которых:

  • 1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909-1959), которое мы уже отпраздновали традиционным "факельным шествием".
  • 6 января - 80 лет со дня рождения Валерия Лобановского (1939-2002), тренера, футболиста;
  • 23 января - 90 лет со дня рождения Филарета (1929) (в миру - Михаил Денисенко), православного церковного деятеля, патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;
  • 23 февраля - 140 лет со дня рождения Казимира Малевича (1879-1935), художника, теоретика искусства, педагога, который родился в Киеве
  • 4 марта - 70 лет со дня рождения Владимира Ивасюка (1949-1979), композитора, поэта, основоположника украинской эстрадной музыки, Героя Украины;
  • 20 марта - 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы (1639-1709), гетмана Украины, военного и политического деятеля, мецената;
  • 1 апреля - 210 лет со дня рождения Николая Гоголя (1809-1852), писателя;
  • 22 мая - 140 лет со дня рождения Симона Петлюры (1879-1926), Председателя Директории Украинской Народной Республики;
  • 9 сентября - 250 лет со дня рождения Ивана Котляревского (1769-1838), писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля, основоположника современной украинской литературы;
  • 10 сентября - 125 лет со дня рождения Александра Довженко (1894-1956), писателя, кинорежиссера, художника;
  • 3 ноября - 130 лет со дня рождения Остапа Вишни (настоящее имя - Павел Губенко) (1889-1956), писателя-сатирика, юмориста, переводчика.

Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году

"Факельное шествие" по случаю дня рождения Бандеры (фото: instagram.com)

Также в Украине будут такие "дни памяти":

  • 80-я годовщина начала Второй мировой войны (01.09.1939);
  • 75-я годовщина депортации крымских татар и других народов Крыма (18.05.1944).

Что касается выходных - у украинцев их будет 11 в этом году. Собственно, 1 января можно уже не считать:

  • 7 января - Рождество Христово;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 28 апреля - Пасха;
  • 1 мая - День труда;
  • 9 мая День Победы;
  • 16 июня - Троица; 28 июня - День Конституции Украины;
  • 24 августа - День независимости Украины;
  • 14 октября - День защитника Украины;
  • 25 декабря - католическое Рождество.

Сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году

Илюстративне фото: РБК-Украина

Кстати, недавно историк объяснил важность Степана Бандеры для украинцев.

Также мы публиковали новость о том, что размер новогоднего бюджета украинца вырос почти на 20% в 2019 году.

Напомним, мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы на Рождество.

Видео: РБК-Украина

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