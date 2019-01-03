Скільки пам’ятних дат, ювілеїв і вихідних буде в українців у 2019 році
Колаж РБК-Україна
Цього року ми відзначимо 135 пам'ятних дат і ювілеїв, а відпочиватимемо 11 днів
Верховна Рада в останній пленарний день затвердила постанову "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році". Згідно з нею українці святкуватимуть 135 видатних подій, ювілеїв і днів пам'яті.
Серед видатних подій найголовнішими стануть такі:
- 1000 років з початку правління Ярослава Мудрого (22.01.1919);
- 200 років з часу прем’єри п’єси Івана Котляревського "Наталка Полтавка" на сцені полтавського театру (1819);
- 100 років з часу створення Одеської кіностудії (1919);
- 80 років з дня проголошення незалежності Карпатської України (15.03.1939);
- 50 років з часу заснування Національного музею народної архітектури та побуту України у місті Києві (1969).
Сучасна постановка "Наталки Полтавки" (фото: instagram.com)
Окрім того, ми відзначимо багато ювілеїв видатних українців, серед яких:
- 1 січня - 110 років з дня народження Степана Бандери (1909-1959), яке ми вже відсвяткували традиційною "смолоскипною ходою".
- 6 січня - 80 років з дня народження Валерія Лобановського (1939-2002), тренера, футболіста;
- 23 січня - 90 років з дня народження Філарета (1929) (в миру - Михайло Денисенко), православного церковного діяча, патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату;
- 23 лютого - 140 років з дня народження Казимира Малевича (1879-1935), художника, теоретика мистецтва, педагога, який народився в Києві.
- 4 березня - 70 років з дня народження Володимира Івасюка (1949-1979), композитора, поета, основоположника української естрадної музики, Героя України;
- 20 березня - 380 років з дня народження Івана Мазепи (1639-1709), гетьмана України, військового та політичного діяча, мецената;
- 1 квітня - 210 років з дня народження Миколи Гоголя (1809-1852), письменника;
- 22 травня - 140 років з дня народження Симона Петлюри (1879-1926), Голови Директорії Української Народної Республіки;
- 9 вересня - 250 років з дня народження Івана Котляревського (1769-1838), письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника сучасної української літератури;
- 10 вересня - 125 років з дня народження Олександра Довженка (1894-1956), письменника, кінорежисера, художника;
- 3 листопада - 130 років з дня народження Остапа Вишні (справжнє ім’я та прізвище - Павло Губенко) (1889-1956), письменника-сатирика, гумориста, перекладача.
"Факельна хода" з нагоди дня народження Бандери (фото: instagram.com)
Також в Україні будуть такі "дні пам'яті":
- 80-ті роковини початку Другої світової війни (01.09.1939);
- 75-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму (18.05.1944).
Щодо вихідних - в українців їх буде 11 цьогоріч. Власне, 1 січня можне вже не рахувати:
- 7 січня - Різдво Христове;
- 8 березня - Міжнародний жіночий день;
- 28 квітня - Пасха;
- 1 травня - День праці;
- 9 травня День Перемоги;
- 16 червня - Трійця;
- 28 червня - День Конституції України;
- 24 серпня - День незалежності України;
- 14 жовтня - День захисника України;
- 25 грудня - католицьке Різдво.
Илюстративне фото: РБК-Україна
До речі, недавно історик пояснив важливість Степана Бандери для українців.
Також ми публікували новину про те, що розмір новорічного бюджету українця зріс майже на 20% в 2019 році.
Нагадаємо, ми писали про те, скільки будуть відпочивати українці на Різдво.
Відео: РБК-Україна
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