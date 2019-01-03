Скільки пам’ятних дат, ювілеїв і вихідних буде в українців у 2019 році

Колаж РБК-Україна

Цього року ми відзначимо 135 пам'ятних дат і ювілеїв, а відпочиватимемо 11 днів

Верховна Рада в останній пленарний день затвердила постанову "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році". Згідно з нею українці святкуватимуть 135 видатних подій, ювілеїв і днів пам'яті.

Серед видатних подій найголовнішими стануть такі:

1000 років з початку правління Ярослава Мудрого (22.01.1919);

200 років з часу прем’єри п’єси Івана Котляревського "Наталка Полтавка" на сцені полтавського театру (1819);

100 років з часу створення Одеської кіностудії (1919);

80 років з дня проголошення незалежності Карпатської України (15.03.1939);

50 років з часу заснування Національного музею народної архітектури та побуту України у місті Києві (1969).

Сучасна постановка "Наталки Полтавки" (фото: instagram.com)

Окрім того, ми відзначимо багато ювілеїв видатних українців, серед яких:

1 січня - 110 років з дня народження Степана Бандери (1909-1959), яке ми вже відсвяткували традиційною "смолоскипною ходою".

(1909-1959), яке ми вже відсвяткували традиційною "смолоскипною ходою". 6 січня - 80 років з дня народження Валерія Лобановського (1939-2002), тренера, футболіста;

(1939-2002), тренера, футболіста; 23 січня - 90 років з дня народження Філарета (1929) (в миру - Михайло Денисенко), православного церковного діяча, патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату;

(1929) (в миру - Михайло Денисенко), православного церковного діяча, патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату; 23 лютого - 140 років з дня народження Казимира Малевича (1879-1935), художника, теоретика мистецтва, педагога, який народився в Києві.

(1879-1935), художника, теоретика мистецтва, педагога, який народився в Києві. 4 березня - 70 років з дня народження Володимира Івасюка (1949-1979), композитора, поета, основоположника української естрадної музики, Героя України;

(1949-1979), композитора, поета, основоположника української естрадної музики, Героя України; 20 березня - 380 років з дня народження Івана Мазепи (1639-1709), гетьмана України, військового та політичного діяча, мецената;

(1639-1709), гетьмана України, військового та політичного діяча, мецената; 1 квітня - 210 років з дня народження Миколи Гоголя (1809-1852), письменника;

(1809-1852), письменника; 22 травня - 140 років з дня народження Симона Петлюри (1879-1926), Голови Директорії Української Народної Республіки;

(1879-1926), Голови Директорії Української Народної Республіки; 9 вересня - 250 років з дня народження Івана Котляревського (1769-1838), письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника сучасної української літератури;

(1769-1838), письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника сучасної української літератури; 10 вересня - 125 років з дня народження Олександра Довженка (1894-1956), письменника, кінорежисера, художника;

(1894-1956), письменника, кінорежисера, художника; 3 листопада - 130 років з дня народження Остапа Вишні (справжнє ім’я та прізвище - Павло Губенко) (1889-1956), письменника-сатирика, гумориста, перекладача.

"Факельна хода" з нагоди дня народження Бандери (фото: instagram.com)

Також в Україні будуть такі "дні пам'яті":

80-ті роковини початку Другої світової війни (01.09.1939);

75-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму (18.05.1944).

Щодо вихідних - в українців їх буде 11 цьогоріч. Власне, 1 січня можне вже не рахувати:

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

28 квітня - Пасха;

1 травня - День праці;

9 травня День Перемоги;

16 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14 жовтня - День захисника України;

25 грудня - католицьке Різдво.

Илюстративне фото: РБК-Україна

До речі, недавно історик пояснив важливість Степана Бандери для українців.

Також ми публікували новину про те, що розмір новорічного бюджету українця зріс майже на 20% в 2019 році.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки будуть відпочивати українці на Різдво.

Відео: РБК-Україна