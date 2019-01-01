"Факельное шествие" в честь Бандеры в Киеве собрало тысячи людей (фото, видео)

Иллюстративное фото ("факельное шествие" 2018 года)

Во главе колонны девушка несет портрет лидера ОУН

В Киеве во вторник, 1 января, проходит традиционное "факельное шествие" в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, которому сегодня исполнилось бы 110 лет. Видео опубликовало "Радио Свобода" на своей странице в Facebook.

Добавим, что аналогичные мероприятия происходят и в других городах страны.

В центре столицы в шествии приняли участие несколько тысяч человек.

Фото: скриншот facebook.com/RadioSvoboda.Org

Марш стартовал около шести вечера в парке имени Т. Шевченко напротив красного корпуса университета.

Колонна зажгла факелы и направилась в центру города, скандируя "Слава Украине - Героям слава!"

Видео: facebook.com/RadioSvoboda.Org

Участники марша несут впереди колонны, которая движется под бой барабанов, портрет Бандеры.

Отдать дань уважения политическому деятелю вышли представители "Правого сектора", ВО "Свобода", С14, ОУН и КУН.

Как сообщалось ранее, жители села Старый Угринов, где родился будущий лидер националистов, вспомнили о семье Бандеры и о том, каким Степан был в детстве.

Также мы писали о том, что в ноябре в ходе опроса украинцы назвали наиболее положительные и отрицательные личности в истории страны. Так, к Степану Бандере положительно относятся 36% опрошенных.