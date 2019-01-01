В Киеве отпразднуют день рождения Бандеры "факельным шествием"

Торжественные мероприятия запланированы в нескольких украинских городах
Сегодня, 1 января, в Киеве пройдет традиционное "факельное шествие" в честь дня рождения лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине - Степана Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".
Отметим, что в этот день националистические организации отмечают юбилей - 110-летие со дня рождения Бандеры - он родился 1 января 1909 года.
Организаторы анонсировали сбор участников "факельного шествия" в Киеве в 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке. Подобные мероприятия объявлены и в других украинских городах.
Степан Бандера (фото: instagram.com)
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