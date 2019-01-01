В Киеве отпразднуют день рождения Бандеры "факельным шествием"

Иллюстративное фото ("факельное шествие" 2018 года)

Торжественные мероприятия запланированы в нескольких украинских городах

Сегодня, 1 января, в Киеве пройдет традиционное "факельное шествие" в честь дня рождения лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине - Степана Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Отметим, что в этот день националистические организации отмечают юбилей - 110-летие со дня рождения Бандеры - он родился 1 января 1909 года.

Организаторы анонсировали сбор участников "факельного шествия" в Киеве в 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке. Подобные мероприятия объявлены и в других украинских городах.

Степан Бандера (фото: instagram.com)

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