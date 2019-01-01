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У Києві відсвяткують день народження Бандери "смолоскипною ходою"

STYLERЖиття    01.01.2019 - 14:35
У Києві відсвяткують день народження Бандери "смолоскипною ходою"
Ілюстративне фото ("смолоскипна хода" 2018 року)

Урочисті заходи заплановані у кількох українських містах

Сьогодні, 1 січня, в Києві пройде традиційна "смолоскипна хода" на честь дня народження лідера і організатора українського націоналістичного руху на Західній Україні - Степана Бандери. Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода".

Відзначимо, що в цей день націоналістичні організації відзначають ювілей - 110-річчя з дня народження Бандери - він народився 1 січня 1909 року.

Організатори анонсували збір учасників "смолоскипної ходи" у Києві о 18:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку. Подібні заходи оголошені і в інших українських містах.

У Києві відсвяткують день народження Бандери &quot;смолоскипною ходою&quot;

Степан Бандера (фото: instagram.com)

Нагадаємо, в Нідерландах на протести вийшли сотні "жовтих жилетів".

Раніше ми писали про те, що тисячі сербів вийшли на акцію проти президента.

Також ми повідомляли про протести в Єревані з вимогою вивести військову базу РФ з Вірменії.

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