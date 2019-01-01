"Смолоскипна хода" на честь Бандери у Києві зібрала тисячі людей (фото, відео)

Фото: "смолоскипна хода" в Києві у 2019 році (РБК-Україна)

На чолі колони дівчина несе портрет лідера ОУН

У Києві у вівторок, 1 січня, проходить традиційна "смолоскипна хода" на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, якому сьогодні виповнилося б 110 років.

Додамо, що аналогічні заходи відбуваються і в інших містах країни.

У центрі столиці у ході взяли участь кілька тисяч людей.

Фото: РБК-Україна

Марш стартував близько шостої вечора в парку імені Т. Шевченка навпроти червоного корпусу університету.

Колона запалила факели і попрямувала до центру міста, скандуючи "Слава Україні - Героям слава!"

Фото: РБК-Україна

Учасники маршу несуть попереду колони, яка рухається під бій барабанів, портрет Бандери.

Віддати данину поваги політичному діячеві вийшли представники "Правого сектора", ВО "Свобода", "Національний корпус", С14, ОУН та КУН.

Фото: РБК-Україна

У столичній поліції відзначили, що порушень під час маршів в Києві не зафіксовано.

Всього за порядком під час супроводження стежили 450 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

Відео: facebook.com/RadioSvoboda.Org

Як повідомлялося раніше, жителі села Старий Угринів, де народився майбутній лідер націоналістів, згадали про сім'ю Бандери і про те, яким Степан був у дитинстві.

Також ми писали про те, що в листопаді в ході опитування українці назвали найбільш позитивні і негативні особистості в історії країни. Так, до Степана Бандери позитивно ставляться 36% опитаних.