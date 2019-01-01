"Вгонял под ногти иглу": односельчане о детстве Степана Бандеры

Степан Бандера (фото: twitter.com/falledlenin)

Степан Бандера с детства отличался лидерскими качествами

1 января 2019-го исполняется 110 лет со дня рождения Степана Бандеры - лидера ОУН, которому сейчас хотят присвоить звание Героя Украины. Жители села Старый Угринов, где родился будущий лидер националистов, вспомнили о семье Бандеры и о том, каким Степан был в детстве.

Так, Оксана Полищук, чья бабушка работала поварихой в семье священника Андрея Бандеры (отца будущего предводителя националистов), рассказала "5 каналу", что еще с детства Степан стремился к лидерству.

"Я не знаю, сколько ему лет тогда было, то баба рассказывала, что он выстроил нескольких парней на белых конях, и все занимались, как когда-то говорили - сич. Они всякие трюки делали, он смельчак такой был, что он собирал вокруг себя кучу ребят. Таких в своем возрасте, старше себя. Все к нему приставали так, как-будто к старшему мужчине", - говорит Оксана.

Скриншот (5.ua)

А вот директор Музея освободительной борьбы им. С. Бандеры Ярослав Коретчук говорит, что уже в юном возрасте будущий проводник ОУН осознавал для себя, что обрести независимость Украины можно только путем вооруженной борьбы.

"Даже были такие моменты, что Бандера пробовал подкалывать под ногти иглу. Он осознавал, что в этой борьбе он может быть арестован и подвергнут пыткам. Поэтому готовил себя к таким вещам", - рассказал Коретчук.

Также местные жители говорят, что Бандера очень любил играть в шахматы.

Степан Бандера (фото: wikipedia.org)

Кстати, в Киеве отпразднуют день рождения Бандеры "факельным шествием"

Напомним, в ноябре в ходе опроса украинцы назвали наиболее положительные и отрицательные личности в истории страны. Так, к Степану Бандере положительно относятся 36% опрошенных.