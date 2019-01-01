"Підколював під нігті голку": односельчани про дитинство Степана Бандери

Степан Бандера (фото: twitter.com/falledlenin)

Степан Бандера змалку відзначався лідерськими якостями

1 січня 2019-го виповнюється 110 років з дня народження Степана Бандери - провідника ОУН, якому зараз хочуть надати звання Героя України. Жителі села Старий Угринів, де народився майбутній лідер націоналістів, згадали про родину Бандери і про те, яким Степан був у дитинстві.

Так, Оксана Поліщук, чия бабуся працювала кухаркою у родині священика Андрія Бандери (батька майбутнього предводителя націоналістів), розповіла "5 каналу", що ще змалечку Степан прагнув до лідерства.

"Я не знаю, скільки йому років тоді було, то баба розказувала, що він вистроїв кілька хлопців на білих конях, і всі займалися, як то колись казали - січ. Вони всілякі трюки робили, він сміливець такий був, що він збирав довкола себе купу хлопців. Таких у своєму віці, старших себе. Всі до нього приставали так, як до не знати якого старшого чоловіка", - каже пані Оксана.

Скриншот (5.ua)

А от директор Музею визвольної боротьби ім. С. Бандери Ярослав Коретчук каже, що вже у юному віці майбутній провідник ОУН усвідомлював для себе, що здобути незалежність України можна лише шляхом збройної боротьби.

"Навіть були такі моменти, що Бандера пробував підколювати під нігті голку. Він усвідомлював, що в цій боротьбі він може бути заарештований і бути підданий тортурам. Тому готував себе до таких речей", - розповів Коретчук.

Також місцеві жителі говорять, що Бандера дуже любив грати у шахи.

Степан Бандера (фото: wikipedia.org)

Додамо, що у Києві відсвяткують день народження Бандери "смолоскипною ходою".

Нагадаємо, в листопаді в ході опитування українці назвали найбільш позитивні і негативні постаті в історії країни. Так, до Степана Бандери позитивно ставляться 36% опитаних.