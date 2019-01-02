"И символ, и загадка": историк объяснил важность Степана Бандеры для украинцев

Фото: Факельное шествие в Киеве (РБК-Украина)

В условиях защиты от российской агрессии опыт Степана Бандеры чрезвычайно важен для украинцев, считает Владимир Тилищак

1 января в Киеве и других городах Украины активисты почтили память лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, отметив его день рождения факельным шествием.

Это – одно из многих свидетельств того, что сегодня к личности Степана Бандеры в Украине наблюдается колоссальный интерес. Об этом рассказал заместитель главы Украинского института национальной памяти и один из составителей книги о Голодоморе в Украине "Людяність у нелюдяний час" Владимир Тилищак.

В комментарии для Styler он рассказал, почему фигура Степана Бандеры интересует украинцев именно сейчас.

"Пример бескомпромиссной борьбы"

"Это, прежде всего, обусловлено тем, что сегодня Украина ведет войну с Россией, защищается от российской агрессии. В таких сложных условиях опыт и наследие Степана Бандеры как борца за национальное освобождение, за украинское государство, являются чрезвычайно важными", - считает Владимир Тилищак.

По его словам, Степан Бандера для многих украинцев сегодня является примером бескомпромиссной борьбы за собственное государство, за независимость Украины.

Именно этим обусловлен интерес и внимание к его личности в нашем обществе сегодня,

Фото: Историк Владимир Тилищак (uacrisis.org)

"Мы не должны забывать, что Степан Бандера был живым человеком, он действовал в конкретных исторических условиях, использовал те методы, которые были возможны в то время. Возможно, часть методов сегодня не выглядят гуманными, но именно такие методы использовали все революционные антиимперские и антиколониальные движения во всех империях и государствах того времени. Мы должны понимать Степана Бандеру как человека, как политического деятеля, и при этом помнить, что его наследие, его пример, позволили украинцам в тяжелых условиях вести борьбу за украинское государство", - говорит он.

Сегодня, когда мы говорим о гибридной войне России против Украины, наследие Бандеры очень важно, считает историк.

"Бандера в своих статьях еще в 50-х годах 20 века четко и однозначно описал те методы, которые и сегодня применяет российский агрессор в своей гибридной войне против Украины. Если перечитать эти работы, то мы увидим, что уже тогда у него было понимание тех методов агрессии, которые Россия применяет против нашей страны сегодня. Очевидно, что Бандера является сейчас символом. Но в то же время он остается и загадкой, неизученной личностью, которая требует дальнейшего исследования, осмысления, понимания и учета его опыта в современных реалиях", - говорит Владимир Тилищак.

"Не верить мифам и советской пропаганде"

Сейчас вокруг фигуры Степана Бандеры в Украине царит большое количество мифов, говорит историк.

С одной стороны, это обусловлено длительной пропагандой, идущей еще с советских времен, когда пытались показать Бандеру как преступника. Сегодня отголоски этих мифов в Украине слышны до сих пор.

"С другой стороны, существуют и политические мифы, связанные с этой личностью. Поэтому надо всегда обращаться к первоисточникам и узнавать факты, а не верить всему, что транслируют о Бандере и его сторонниках", - говорит он.

Фото: Факельное шествие в Киеве (РБК-Украина)

Ранее глава Украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что Степан Бандера видел Украину свободной не только от России, но и от евреев и поляков, которые в то время жили в Украине.

"Я специализируюсь на другой исторической тематике, однако лично я не знаю таких текстов Бандеры, где бы тот говорил, что Украина должна быть свободной от евреев. Эдуард Долинский представляет те круги, которые хотели бы демонизировать Степана Бандеру. И поэтому, очевидно, каждый должен взвешенно подходить к информации, которую он получает", - подчеркивает Владимир Тилищак.

По словам историка, чтобы знать правду, надо знакомиться с оригинальными источниками, публикациями, статьями.

"Надо обращаться к оригинальным документам, а не слушать комментарии пропагандистов. Мы сегодня продолжаем жить в условиях информационной войны и информационной агрессии, и самое оптимальное в этих условиях – самостоятельно проверять информацию. Мой совет тем, кто хочет узнать больше о Бандере – это читать его статьи, все его тексты, а не верить слухам", - обращает внимание историк.

Напомним, ранее Украина передала Польше 60 тысяч документов о советских репрессиях. Документы передали из архивов с Одессы, Винницы и Хмельницкого.

Также стало известно, как украинская семья спасла от нацистов будущего спикера Кнессета.