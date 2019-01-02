"І символ, і загадка": історик пояснив важливість Степана Бандери для українців

Фото: Смолоскипна хода в Києві (РБК-Україна)

В умовах захисту вір російської агресії досвід Степана Бандери надзвичайно важливий для українців, вважає Володимир Тиліщак

1 січня в Києві та інших містах України активісти вшанували пам'ять лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, відзначивши його день народження смолоскипною ходою.

Це – одне із багатьох свідчень того, що сьогодні до постаті Степана Бандери в Україні спостерігається колосальний інтерес. Про це розповів заступник голови Українського інституту національної пам’яті та один з упорядників книги про Голодомор в Україні "Людяність у нелюдяний час" Володимир Тиліщак.

У коментарі для Styler він розповів, чом постать Степана Бандери цікавить українців саме зараз.

"Приклад безкомпромісної боротьби"

"Це, передусім, зумовлено тим, що сьогодні Україна веде війну з Росією, захищається від російської агресії. В таких складних умовах досвід і спадщина Степана Бандери як борця за національне визволення, за українську державу, є надзвичайно важливими", - вважає Володимир Тиліщак.

За його словами, Степан Бандера для багатьох українців сьогодні є прикладом безкомпромісної боротьби за власну державу, за незалежність України.

Саме цим зумовлений інтерес і увага до його постаті в нашому суспільстві сьогодні, вваажає історик.

Фото: Історик Володимир Тиліщак (uacrisis.org)

"Ми не маємо забувати, що Степан Бандера був живою людиною, він діяв у конкретних історичних умовах, використовував ті методи, які були можливими в той час. Можливо, частина методів сьогодні не виглядають гуманними, але саме такі методи використовували усі революційні антиімперські й антиколоніальні рухи в усіх імперіях і державах того часу. Ми маємо розуміти Степана Бандеру як людину, як політичного діяча, і при цьому пам’ятати, що його спадщина, його приклад дозволили українцям у важких умовах вести боротьбу за українську державу", - каже він.

Сьогодні, коли ми говоримо гібридну війну Росії проти України, спадщина Бандери є дуже важливим, вважає історик.

"Бандера у своїх статтях ще у 50-х роках 20 століття чітко й однозначно описав ті методи, які й сьогодні застосовує російській агресор у своїй гібридній війні проти України. Якщо перечитати ці роботи, то ми побачимо, що вже тоді у нього було розуміння тих методів агресії, які Росія застосовує проти нашої країни сьогодні. Очевидно, що Бандера є зараз символом. Але водночас він лишається і загадкою, невивченою постаттю, яка потребує подальшого дослідження, осмислення, розуміння та врахування його досвіду в сучасних реаліях", - каже Володимир Тиліщак.

"Не вірити міфам та радянській пропаганді"

Зараз навколо постаті Степана Бандери в Україні панує велика кількість міфів, каже історик.

З одного боку, це зумовлене тривалою пропагандою ще з радянських часів, коли намагалася показати Бандеру як злочинця. Сьогодні відгуки цих міфів в Україні й досі лунають.

"З іншого боку, існують і політичні міфи, пов’язані з цією особистістю. Тому треба завжди звертатись до першоджерел і дізнаватися факти, а не вірити всьому, що транслюють про Бандеру та його прибічників", - каже він.

Фото: Смолоскипна хода в Києві (РБК-Україна)

Раніше голова Українського Єврейського комітету Едуард Долінський заявив, що Степан Бандера бачив Україну вільною не тільки від Росії, а й від євреїв і поляків, які на той час жили в Україні.

"Я спеціалізуюся на іншій історичній тематиці, проте особисто я не знаю таких текстів Бандери, де би той говорив, що Україна має бути вільною від євреїв. Едуард Долинський представляє ті кола, які хотіли би демонізувати Степана Бандеру. І тому, очевидно, кожен має зважено підходити до інформації, яку він отримує", - підкреслює Володимир Тиліщак.

За словами історика, щоб знати правду, треба знайомитись із оригінальними джерелами, публікаціями, статтями.

"Треба звертатись до оригінальних документів, а не слухати коментарі пропагандистів. Ми на сьогодні продовжуємо жити в умовах інформаційної війни та інформаційної агресії, і найоптимальніше в цих умовах – самостійно перевіряти інформацію. Моя порада тим, хто хоче дізнатись більше про Бандеру – це читати його статті, всі його тексти, а не вірити чуткам", - звертає увагу історик.

Нагадаємо, раніше Україна передала Польщі 60 тисяч документів про радянські репресії. Документи передали з архівів с Одеси, Вінниці та Хмельницького.

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