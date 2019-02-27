Переход на летнее время: когда переводить часы

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Также стало известно, когда нужно будет перевести часы на зимнее время в 2019 году

Перевод часов на летнее время в Украине состоится 31 марта 2019 года, в последнее воскресенье первого весеннего месяца. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

Стрелки часов по традиции нужно перевести в 3 часа утра, в ночь с 30 на 31 марта на один час вперед. Таким образом украинцам придется спать на один час меньше, и медики рекомендуют начинать подготовку к переводу часов заранее, чтобы избежать стресса для организма.

Чтобы войти в новый режим плавно – нужно постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, по 10-15 минут еженедельно.

Также стоит помнить о том, что весь транспорт 31 марта начнет курсировать по новому времени и это стоит учесть тем, у кого запланированы поездки на поезде или самолете.

На летнее время вместе с Украиной перейдут также и 70 стран мира. Исключение составит Исландия, Россия и Беларусь. Также переход на летнее время не состоится на оккупированных территориях Украины – в аннексированном Крыму и части Луганской и Донецкой областей.

В дни перед переводом часов, а также после - стоит уменьшить нагрузку на организм, высыпаться, чаще гулять на свежем воздухе, ходить пешком, пить побольше воды и отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.

Перевод часов на зимнее время в 2019 году состоится 27 октября в 4 часа утра. Украинцам нужно будет перевести стрелки часов на один час назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали серьезную угрозу для цивилизации из-за перевода так называемых часов Судного Дня.

А также рассказывали о том, сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году.