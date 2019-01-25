Две минуты до Апокалипсиса: ученые назвали серьезную угрозу для цивилизации

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Информационная война усугубляет глобальные опасности

На 2019 год ученые-физики решили не переводить стрелку символических Часов Судного дня, которые показывают, насколько человечество близко к глобальному ядерному катаклизму. Однако сообщили об основной угрозе для цивилизации, о чем указано в ежегодном докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists.

Две основные угрозы для человечества - это ядерная война и глобальное потепление. По словам ученых, эти проблемы в последнее время обострились в результате расширения глобальной информационной войны.

Авторы доклада указывают, что США отказались от ядерного соглашения с Ираном, а проблема разработки ядерного оружия в Северной Корее, несмотря на диалог США и КНДР, остается нерешенной. Тем временем ядерные страны мира не прекращают совершенствовать свои ядерные вооружения с каждым днем все больше, а военные доктрины США и РФ размывают давнее табу на использование ядерного оружия.

Авторы доклада также утверждают, что именно информационная война с использованием кибер-технологий усугубляет глобальные опасности, в том числе связанные с ядерным оружием и изменением климата, поскольку именно она разжигает вражду между людьми разных национальностей.

Что касается изменения климата, то глобальные выбросы углекислого газа начали стремительно возобновлять свой рост в 2017 и 2018 годах. Изменению климата можно поспособствовать. Для этого все страны должны сократить до нуля мировые выбросы углекислого газа в ближайшее время.

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