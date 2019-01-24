Изобрел съедобные пакеты: украинец одержал победу на международном конкурсе

Коллаж РБК-Украина

За свое изобретение парень получил грант в размере 500 тысяч гривен

На международном конкурсе University Startup World Cup в Копенгагене украинский ученый одержал победу за необычное изобретение - съедобные пакеты. Об этом изобретатель Дмитрий Бидюк рассказал в интервью "Фактам".

Парень работает инженером-технологом, поэтому ему приходится иметь дело с пищевыми продуктами, в том числе с полисахаридами. Однажды он случайно пролил раствор полисахаридов на стол, а на следующий день обнаружил, что пятно высохло, образовав прозрачную и прочную пленку. Именно тогда парень понял, что это - отличная альтернатива полиэтилену.

"В тот же день мы смастерили небольшой пакетик, а через несколько дней сделали пакет побольше, формата А4. Правда, у него были недостатки: высыхая, полисахарид становился очень хрупким. Целый месяц я менял состав и технологию изготовления, убирал одни компоненты, добавлял другие, и наконец получился наш биопакет, как он есть в нынешнем виде", - рассказал Дмитрий Бидюк.

Ученый утверждает, что пакет быстро разлагается в земле и, кроме того, является удобрением для растений. Также его можно использовать для производства биогаза.

За свое изобретение парень получил грант в размере 500 тысяч гривен и теперь хочет усовершенствовать пакеты. Например, разработать специальное водоотталкивающее покрытие, чтобы не страшно было идти с покупками под дождем.

Напомним, что ученые презентовали суперпрочные колготки. Новые колготки уже прошли массу испытаний и их даже давали на растерзания собакам, но на них не осталось ни зацепок, ни "стрелок".

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