Долой "стрелки": ученые презентовали суперпрочные колготки

Видео: YouTube/Sheerly Genius

Специалисты канадской компании создали "нервущиеся" колготки, которые не пускают стрелки. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

В лаборатории компании Sheertex была создана мечта всех женщин – колготки, которые не пускают "стрелки", а также которые совершенно не рвутся. Для их создания взяли специальный полимерный материал, который используют при создании бронежилетов и альпинистского снаряжения.

Как отмечают создатели колготок, нова технология позволила сделать колготки практически невесомыми, но при этом их прочность – крепче стали. По виду и на ощупь изобретение совершенно не отличается от обычных колготок, но при этом порвать их практически невозможно.

Новые суперпрочные колготки уже прошли массу испытаний и их даже давали на растерзания собакам, но на них не осталось ни зацепок, ни "стрелок".

Суперпрочные колготки Sheertex Sheers уже поступили в продажу и на данный момент доступны в трех оттенках черного цвета. В ближайшее время компания планирует запустить в производство также суперпрочные колготки телесного цвета и ускорить производство, так как первые партии раскупили очень быстро, несмотря на то, что цена у них достаточно высокая - $99.

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