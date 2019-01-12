ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Геть "стрілки": науковці презентували суперміцні колготки

STYLERНаука і техніка    12.01.2019 - 05:14

Відео: YouTube/Sheerly Genius

Фахівці канадської компанії створили "міцні" колготки, які не пускають стрілки. Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті компанії.

В лабораторії компанії Sheertex була створена мрія всіх жінок – колготки, які не пускають "стрілки", а також які зовсім не рвуться. Для їх створення взяли спеціальний полімерний матеріал, який використовують при створенні бронежилетів та альпіністського спорядження.

Як відзначають творці колготок, нова технологія дозволила зробити колготки практично невагомими, але при цьому їх міцність – міцніше сталі. За виглядом і на дотик винахід зовсім не відрізняється від звичайних колготок, але при цьому порвати їх практично неможливо.

Нові суперміцні колготки вже пройшли безліч випробувань і їх навіть давали на розтерзання собакам, але на них не залишилося ні зачепів, ні "стрілок".

Суперміцні колготки Sheertex Sheers вже надійшли в продаж і на даний момент доступні в трьох відтінках чорного кольору. Найближчим часом компанія планує запустити у виробництво також суперміцні колготки тілесного кольору і прискорити виробництво, так як перші партії розкупили дуже швидко, незважаючи на те, що ціна у них досить висока - $99.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець винайшов спеціального робота, який вміє готувати чай.

А також ми розповідали про те, що кмітливий українець збудував енергодом і не платить комунальні.

Стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019 Стильна зима: що вибрати з верхнього одягу і бути в тренді
Новини України изобретениеодежда
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся