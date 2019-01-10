В подарок жене: украинец создал робота, который умеет готовить чай

Видео: YouTube/ТСН

Житель города Днепра Игорь Кочет создал уникального робота, который умеет готовить чай. Об этом изобретении рассказывается в сюжете ТСН.

Игорь Кочет признался, что робот был создан в подарок любимой жене. Изобретатель потратил на его создание две недели и все детали собирал втайне, так как хотел сделать сюрприз. Он вручную выпиливал банки, подбирал микросхемы и моторчики, а также печатал детали. Кочет рассказал, что многие детали были созданы наугад.

"Нашел подходящий моторчик от какого-то принтера. Он просто удобный, классный тем, что он такой низкий", - поделился изобретатель.

Его необычный робот все делает самостоятельно – насыпает заварку, сахар, а потом наливает в чашку кипяток. Все, что нужно сделать человеку – это поставить чашку на платформу и заполнить емкости чайными листьями и сахаром. После этого нужно просто нажать на кнопку.

Кружка начинает двигаться и делать остановки возле емкостей с чаем и сахаром, а потом едет к чайнику.

Как отмечает изобретатель, пропорции можно подбирать индивидуально. В стандарте – три ложки сахара на одну чашку.

"Вкусно! Так как я люблю. Пропорции такие, как я выберу, а выберу я, конечно, идеально!" – рассказала жена изобретателя Людмила.

Она призналась, что сначала боялась, что чайник будет наливать больше воды, чем нужно, но Игорь Кочет поставил в аппарате специальные усики, которые контролируют этот процесс. Внутри робота находится специальная система управления.

"Чашки же могут быть разные: широкие, высокие, узкие… Уровень воды в чайнике может быть разным. Чайник наливает, вода доходит до этих усиков. Система понимает, что все, - надо чайник возвращать назад", - объясняет днепрянин.

Робот для заваривания чая – не единственное изобретение Игоря Кочета. Он создал машину, которая самостоятельно готовит коктейли. Это чудо техники купил у него один из киевских баров, а вот чайного робота он продавать отказался, так как создавал его в подарок супруге.

В обычной жизни Игорь Кочет занимается организацией активного отдыха, а в юности получил диплом горного инженера. Чайный робот стал для него первым изобретением.

Сейчас напитками от чудо-машины наслаждается вся семья изобретателя, а близкие друзья и родственники регулярно приходят на чайные экскурсии.

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