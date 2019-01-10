В подарунок дружині: українець створив робота, який вміє готувати чай

Відео: YouTube/ТСН

Житель міста Дніпра Ігор Кочет створив унікального робота, який вміє готувати чай. Про це винахід розповідається в сюжеті ТСН.

Ігор Кочет зізнався, що робот був створений в подарунок коханій дружині. Винахідник витратив на його створення два тижні і всі деталі збирав потай, так як хотів зробити сюрприз. Він вручну випилював банки, підбирав мікросхеми і моторчики, а також друкував деталі. Кочет розповів, що багато деталей були створені навмання.

"Знайшов підходящий моторчик від якогось принтера. Він просто зручний, класний тим, що він такий низький", - поділився винахідник.

Його незвичайний робот все робить самостійно – насипає заварку, цукор, а потім наливає в чашку окріп. Все, що потрібно зробити людині – це поставити чашку на платформу і заповнити ємності чайним листям і цукром. Після цього потрібно просто натиснути на кнопку.

Чашка починає рухатися і робити зупинки біля ємностей з чаєм і цукром, а потім їде до чайника.

Як зазначає винахідник, пропорції можна підбирати індивідуально. У стандарті – три ложки цукру на одну чашку.

"Смачно! Так як я люблю. Пропорції такі, як я виберу, а виберу я, звичайно, ідеально!" – розповіла дружина винахідника Людмила.

Вона зізналася, що спочатку боялася, що чайник буде наливати більше води, ніж потрібно, але Ігор Кочет поставив в апараті спеціальні вусики, які контролюють цей процес. Усередині робота знаходиться спеціальна система управління.

"Чашки можуть бути різні: широкі, високі, вузькі... Рівень води в чайнику може бути різним. Чайник наливає, вода доходить до цих вусиків. Система розуміє, що все, - чайник треба повертати назад", - пояснює дніпрянин.

Робот для заварювання чаю – не єдиний винахід Ігоря Кочета. Він створив машину, яка самостійно готує коктейлі. Це диво техніки купив у нього один з київських барів, а ось чайного робота він відмовився продавати, так як створював його в подарунок дружині.

У звичайному житті Ігор Кочет займається організацією активного відпочинку, а в юності отримав диплом гірничого інженера. Чайний робот став для нього першим винаходом.

Зараз напоями від диво-машини насолоджується вся сім'я винахідника, а близькі друзі і родичі регулярно приходять на чайні екскурсії.

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