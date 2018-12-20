Для любителей выпить за рулем создали безалкогольный виски

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Теперь водители смогут пить любимый напиток перед тем, как сесть в авто

Исследователи из Франции воспроизвели виски Arkay в безалкогольном варианте. Данный имитатор крепкого алкогольного напитка можно будет пить даже во время вождения. Об этом сообщает информационный портал The Siver Post.

Данное изобретение позволит избегать штрафов за вождение в нетрезвом виде, поскольку напиток лишь повторяет вкус и внешний вид виски, но на самом деле не содержит ни грамма алкоголя.

"Бутылка безалкогольного напитка обойдется в 40 долларов. Для тех, кто любит пить в дороге, делают бутылочки поменьше - стоимостью в 15 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напиток безвреден и его можно употреблять перед тем, как сесть за руль. Также американские эксперты утверждают, что напиток можно смешивать с содовой в тех же пропорциях, что и обычный виски, поскольку вкус практически не отличается от алкогольного напитка.

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