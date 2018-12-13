Ощущения обманчивы: в МОЗ рассказали, согревает ли глинтвейн на самом деле

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Употребление любого алкоголя негативно влияет на организм и приводит к ряду болезней

В МОЗ Украины рассказали, как глинтвейн влияет на организм и действительно ли от него есть польза. Эксперты утверждают, что ощущение тепла обманчиво, вне зависимости от того, какой именно алкогольный напиток употреблять. Об этом рассказали в публикации Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Cообщается, что спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Однако внутренние органы в это время тепло теряют, что и таит в себе скрытую опасность.

"Алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация. Особенно осторожными нужно быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм и приводит к ряду болезней", - указано в посте.

В морозную погоду эксперты рекомендуют полностью отказаться от алкоголя и курения, а также не выходить из дома с пустым желудком. Помимо того, важно носить теплую одежду и вести активный образ жизни. А чтобы избежать контактного обморожения в МОЗ рекомендуют не трогать металл руками или языком, а также быть осторожным при работе с бензином в минусовую температуру.

Скриншот поста: (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что в МОЗ рассказали, как распознать депрессию.

Ранее в МОЗ ответили на вопросы украинцев о том, какие изменения будут в медицинской реформе в 2019 году и какие услуги будут более доступными, а какие станут платными.