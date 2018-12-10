Станут ли услуги врачей платными: в МОЗ ответили на вопросы украинцев

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Специалисты рассказали, какие услуги станут недоступными для тех, кто не подписал декларацию

В Министерстве охраны здоровья Украины ответили на вопросы украинцев о том, какие изменения будут в медицинской реформе в 2019 году и какие услуги будут более доступными, а какие станут платными. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Специалисты отмечают, что в 2019 году услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров в коммунальных медицинских учреждениях останутся бесплатными, независимо от того, подписана ли декларация.

До июня 2019 года все коммунальные предприятия будут получать оплату согласно договору, подписанному с Национальной службой здоровья. И после истечения этого срока, пациенты, которые не подписали декларацию, будут иметь право получить помощь в экстренных случаях.

В 2019 году планируется увеличить количество пациентов, которых смогут взять на обслуживание семейные врачи, терапевты и педиатры, чтобы все желающие могли заключить декларацию с выбранным врачом.

Так, семейный врач сможет добрать дополнительно еще 900 пациентов, терапевт – 1000 пациентов, а педиатр – 450.

Также, при нехватке врачей местные власти будут иметь право провести конкурс на должность семейного врач в своем населенном пункте, чтобы все пациенты имели возможность выбрать своего врача.

Гарантированный пакет бесплатных услуг для тех, кто уже подписал декларацию, в 2019 году не изменится. А вот для тех, кто еще этого не сделал, станет намного сложнее попасть к узкопрофильному специалисту, так как они не будут принимать без направления с июня 2019 года.

Специалисты МОЗ напоминают, что нужно сделать, для того, чтобы выбрать своего семейного врача, терапевта или педиатра и подписать с ним декларацию:

1. Заранее записаться на прием к выбранному врачу по телефону, онлайн или в регистратуре. Это позволит сэкономить время и избежать живой очереди.

2. С собой нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет – нужно взять также свидетельство о рождении ребенка.

3. Врач (а также это может быть работник регистратуры или медсестра) введет ваши данные в электронную систему. На мобильный телефон придет смс с кодом. Этот код нужно сообщить работнику учреждения.

4. Из электронной системы распечатывается декларация с вашими данными. Внимательно проверьте, все ли данные правильные. Если нужно – работник учреждения внесет изменения и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, второй остается у врача.

5. Работник учреждения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему.

6. Поздравляем, теперь у вас есть свой врач. Обращайтесь к нему, если чувствуете себя плохо. Записывайтесь к нему заранее, получайте направления к специалистам и на анализы.

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Видео: РБК-Украина