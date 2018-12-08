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Не только в йогуртах: Супрун рассказала о продуктах с полезными бактериями

STYLERЖизнь    08.12.2018 - 23:16
Не только в йогуртах: Супрун рассказала о продуктах с полезными бактериями
Фото: Капуста (pixabay.com)

По словам и.о министра, ферментация меняет свойства пищи

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что полезные бактерии содержатся не только в йогуртах. В большом количестве они содержатся в квашеных продуктах. Об этом Супрун сообщила на своей Facebook-странице.

"Полезные бактерии содержатся не только в йогурте. Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. И не только. Кефир, вино, мисо, кимчи - корейский маринован редис и капуста, квашеная свекла и свекольный квас - это все примеры ферментированных продуктов. Они приобретают новый вкус и свойств в результате действия ферментов, выделяют бактерии", - отметила Супрун.

В ферментированных продуктах молочнокислые бактерии поедают сахара и клетчатку овощей или бобов, и образуют молочную кислоту, которая действует как консервант. Она не дает вредным бактериям и грибкам размножаться и портить продукт. Ферментация, или заквашивания, позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще более полезными.

"В ферментированной пище есть пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, и поддерживают здоровый уровень холестерина. Ферментация меняет свойства пищи. После этого процесса появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепрессантов свойствами", - сообщила Супрун.

Не только в йогуртах: Супрун рассказала о продуктах с полезными бактериямиНе только в йогуртах: Супрун рассказала о продуктах с полезными бактериямиНе только в йогуртах: Супрун рассказала о продуктах с полезными бактериямиСкриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

 

Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.

Также в этом году появился список бесплатных медицинских услуг, за которые не должны брать деньги в больницах.

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