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Не тільки в йогуртах: Супрун розповіла про продукти з корисними бактеріями

STYLERЖиття    08.12.2018 - 23:16
Не тільки в йогуртах: Супрун розповіла про продукти з корисними бактеріями
Фото: Капуста (pixabay.com)

За словами в. о. міністра, ферментація змінює властивості їжі

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що корисні бактерії містяться не тільки в йогуртах. У великій кількості вони містяться в квашених продуктах. Про це Супрун повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Корисні бактерії містяться не тільки в йогурті. Звичайний салат з квашеної капусти може скласти гарну конкуренцію всім кращим йогуртам. І не тільки. Кефір, вино, місо, кімчі - корейський маринований редис і капуста, квашений буряк і буряковий квас - це все приклади ферментованих продуктів. Вони набувають нового смаку і властивостей в результаті дії ферментів, які виділяють бактерії", - зазначила Супрун.

У ферментованих продуктах молочнокислі бактерії поїдають цукор і клітковину овочів або бобів, і утворюють молочну кислоту, яка діє як консервант. Вона не дає шкідливим бактеріям і грибкам розмножуватися і псувати продукт. Ферментація, або заквашування, дозволяє збільшити термін придатності продуктів, зберегти їх поживну цінність і робить їх ще більш корисними.

"В ферментованій їжі є пробіотики - живі мікроорганізми, які відіграють важливу роль в роботі кишечника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет та запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу, і підтримують здоровий рівень холестерину. Ферментація змінює властивості їжі. Після цього процесу з'являються нові поліфенольні сполуки з антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантів властивостями", - повідомила Супрун.

Не тільки в йогуртах: Супрун розповіла про продукти з корисними бактеріямиНе тільки в йогуртах: Супрун розповіла про продукти з корисними бактеріямиНе тільки в йогуртах: Супрун розповіла про продукти з корисними бактеріямиСкріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

 

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Уляна Супрун розповіла про кошти на медицину, виборі сімейного лікаря і опорі медичної реформи на місцях.

Також в цьому році з'явився перелік безкоштовних медичних послуг, за які не повинні брати гроші в лікарнях.

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