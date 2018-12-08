Уляна Супрун рассказала, как правильно мерить температуру

Фото: Термометр (pixabay.com)

Ртутные термометры небезопасны для здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун дала практичные советы, как лучше всего померить температуру тела. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Она опубликовала несколько важных тезисов правильного выбора этой вещи.

Супрун предупредила, что ртутные термометры являются небезопасными для здоровья человека.

"Несмотря на то, что многие люди привыкли пользоваться ртутными термометрами, они остаются наиболее опасными. Точность измерения достаточно высокая, зато стоит и учитывать время - измерение с таким прибором требует его значительно больше, чем, к примеру, электронным. Еще очень справедливое замечание - ртутный термометр с легкостью может сделать температуру вашей маленькой проблемой всего за несколько секунд", - отметила она.

"Более современные приборы для измерения температуры имеют достаточно преимуществ, но точность некоторых из них пока достаточно не изучена. Например, инфракрасные сканеры, измеряют температуру на поверхности кожи. В то же время они достаточно дорогие. Под мышками - не самое надежное место измерения температуры. В основном это зависит от возраста, прибора,который вы используете, и навыков в измерении", - отметила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.

Также в этом году появился список бесплатных медицинских услуг, за которые не должны брать деньги в больницах.