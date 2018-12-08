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Уляна Супрун розповіла, як правильно міряти температуру

STYLERЖиття    08.12.2018 - 16:36
Уляна Супрун розповіла, як правильно міряти температуру
Фото: Термометр (pixabay.com)

Ртутні термометри небезпечні для здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала практичні поради, як краще всього поміряти температуру тіла. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Вона опублікувала кілька важливих тез правильного вибору цієї речі.

Супрун попередила, що ртутні термометри є небезпечними для здоров'я людини.

"Попри те, що багато людей звикли користуватись ртутними термометрами, вони залишаються найбільш небезпечними. Точність вимірювання досить висока, натомість варто й враховувати час — вимірювання з таким приладом потребує його значно більше, аніж, до прикладу, електронним. Ще дуже слушне зауваження — ртутний термометр з легкістю може зробити температуру вашою найменшою проблемою всього за кілька секунд", - зазначила вона.

"Більш сучасні прилади для вимірювання температури мають достатньо переваг, але точність деяких з них поки достатньо не вивчена. Наприклад, інфрачервоні сканери, що вимірюють температуру на поверхні шкіри. Водночас вони досить дорогі. Під пахвами — не найбільш надійне місце вимірювання температури. Здебільшого це залежить від віку, приладу, що ви використовуєте, та навичок у вимірюванні", - зазначила Супрун.

Уляна Супрун розповіла, як правильно міряти температуруУляна Супрун розповіла, як правильно міряти температуруСкріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Уляна Супрун розповіла про кошти на медицину, виборі сімейного лікаря і опорі медичної реформи на місцях.

Також в цьому році з'явився перелік безкоштовних медичних послуг, за які не повинні брати гроші в лікарнях.

 

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