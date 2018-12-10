Чи стануть послуги лікарів платними: МОЗ відповіли на запитання українців

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Фахівці розповіли, які послуги стануть недоступними для тих, хто не підписав декларацію

У Міністерстві охорони здоров'я України відповіли на запитання українців про те, які зміни будуть у медичній реформі в 2019 році і які послуги будуть більш доступними, а які стануть платними. Про це повідомляється на сайте МОЗ.

Фахівці відзначають, що в 2019 році послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів у комунальних медичних установах залишаться безкоштовними, незалежно від того, чи підписана декларація.

До червня 2019 року всі комунальні підприємства будуть отримувати оплату згідно з договором, підписаним з Національною службою здоров'я. І після закінчення цього терміну, пацієнти, які не підписали декларацію, будуть мати право отримати допомогу в екстрених випадках.

В 2019 році планується збільшити кількість пацієнтів, яких зможуть взяти на обслуговування сімейні лікарі, терапевти і педіатри, щоб всі бажаючі могли укласти декларацію з обраним лікарем.

Так, сімейний лікар зможе добрати додатково ще 900 пацієнтів, терапевт – 1000 пацієнтів, а педіатр – 450.

Також, при нестачі лікарів місцева влада буде мати право провести конкурс на посаду сімейного лікаря в своєму населеному пункті, щоб всі пацієнти мали можливість обрати свого лікаря.

Гарантований пакет безкоштовних послуг для тих, хто вже підписав декларацію, в 2019 році не зміниться. А ось для тих, хто ще цього не зробив, стане набагато складніше потрапити до вузькопрофільного фахівця, так як вони не будуть приймати без направлення з червня 2019 року.

Фахівці МОЗ нагадують, що потрібно зробити, для того, щоб вибрати свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра і підписати з ним декларацію:

1. Заздалегідь записатися на прийом до обраного лікаря по телефону, інтернету або в реєстратурі. Це дозволить заощадити час і уникнути живої черги.

2. З собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років – потрібно взяти також свідоцтво про народження дитини.

3. Лікар (а також це може бути працівник реєстратури чи медсестра) введе ваші дані в електронну систему. На мобільний телефон прийде смс з кодом. Цей код потрібно повідомити працівнику установи.

4. З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі дані правильні. Якщо потрібно – працівник установи внесе зміни і роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два примірники роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, другий залишається у лікаря.

5. Працівник установи підтверджує вашу декларацію електронним підписом та надсилає на електронну систему.

6. Вітаємо, тепер у вас є свій лікар. Звертайтеся до нього, якщо почуваєте себе погано. Записуйтеся до нього заздалегідь, отримуйте направлення до фахівців і на аналізи.

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Відео: РБК-Україна