ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Відчуття оманливі: у МОЗ розповіли, чи зігріває глінтвейн насправді

STYLERЖиття    13.12.2018 - 10:44
Відчуття оманливі: у МОЗ розповіли, чи зігріває глінтвейн насправді
Фото: (unsplash.com)

Вживання будь-якого алкоголю негативно впливає на організм і призводить до ряду хвороб

В МОЗ України розповіли, як глінтвейн впливає на організм і чи справді від нього є користь. Експерти стверджують, що відчуття тепла є оманливим, незалежно від того, який саме алкогольний напій вживати. Про це розповіли в публікації Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Повідомляється, що спиртні напої розширюють кровоносні судини на поверхні тіла, тому приплив крові викликає відчуття тепла. Проте внутрішні органи в цей час втрачають тепло, що і таїть у собі приховану небезпеку.

"Алкоголь і низька температура на вулиці - небезпечна комбінація. Особливо обережними потрібно бути людям, які мають серцево-судинні захворювання. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм і призводить до ряду хвороб", - зазначено в повідомленні.

У морозну погоду експерти рекомендують повністю відмовитися від алкоголю і куріння, а також не виходити з дому з порожнім шлунком. Крім того, важливо носити теплий одяг і вести активний спосіб життя. А щоб уникнути контактного обмороження у МОЗ рекомендують не чіпати метал руками або язиком, а також бути обережним при роботі з бензином у мінусову температуру.

Відчуття оманливі: у МОЗ розповіли, чи зігріває глінтвейн насправді

Скріншот поста: (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, як розпізнати депресію.

Раніше в МОЗ відповіли на запитання українців, які зміни будуть у медичній реформі в 2019 році і які послуги будуть більш доступними, а які стануть платними.

 

Дубіль: через реформу МОЗ пацієнти без грошей потраплятимуть до лікарів останніми З діабетом без ліків: чому пацієнтам не вистачає препаратів з інсуліном
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся