Відчуття оманливі: у МОЗ розповіли, чи зігріває глінтвейн насправді

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Вживання будь-якого алкоголю негативно впливає на організм і призводить до ряду хвороб

В МОЗ України розповіли, як глінтвейн впливає на організм і чи справді від нього є користь. Експерти стверджують, що відчуття тепла є оманливим, незалежно від того, який саме алкогольний напій вживати. Про це розповіли в публікації Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Повідомляється, що спиртні напої розширюють кровоносні судини на поверхні тіла, тому приплив крові викликає відчуття тепла. Проте внутрішні органи в цей час втрачають тепло, що і таїть у собі приховану небезпеку.

"Алкоголь і низька температура на вулиці - небезпечна комбінація. Особливо обережними потрібно бути людям, які мають серцево-судинні захворювання. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм і призводить до ряду хвороб", - зазначено в повідомленні.

У морозну погоду експерти рекомендують повністю відмовитися від алкоголю і куріння, а також не виходити з дому з порожнім шлунком. Крім того, важливо носити теплий одяг і вести активний спосіб життя. А щоб уникнути контактного обмороження у МОЗ рекомендують не чіпати метал руками або язиком, а також бути обережним при роботі з бензином у мінусову температуру.

Скріншот поста: (facebook.com/moz.ukr)

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