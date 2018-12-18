Ученые назвали причину женского долголетия

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Продолжительности жизни мужчин и женщин связана с генетическими факторами

Долголетие женщин может быть связано с дополнительной копией гена, который замедляет старение. К такому выводу пришли генетики, пишет "Корреспондент" со ссылкой на журнал Aging Cell.

Отмечается, что по данным ВОЗ, в среднем продолжительность жизни человека составляет 71 год. При этом во всем мире продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин: 73 года против 68. Специалисты считают, что это связано с тем, что сильная половина человечества более склонна к риску, лишнему весу, употреблению табака, алкоголя и наркотиков, что подвергает организм болезням сердца и сосудов.

"Многие люди думают, что у этого различия между полами есть эволюционные корни. В частности, продолжительная жизнь позволяет женщинам дольше ухаживать за своим потомством и внуками", - отметила ученая из университета Калифорнии Дена Дубал.

Она вместе коллегами выяснила, что различие в продолжительности жизни мужчин и женщин связано не только с социальными, но и с генетическими факторами.

Для своего эксперимента ученые использовали мышей с модифицированной ДНК. Они вырастили четыре группы самцов и самок, где половина обладала "неправильным" набором хромосом. Самцы были с XX-хромосомами, а самки с XY.

Иллюстрация (onlinelibrary.wiley.com)

После трех лет опытов ученым стало известно, что продолжительность жизни грызунов зависела главным образом от набора хромосом, а нет от их пола. "Неправильные" самцы с XX-хромосомами, и нормальные ХХ-самки жили дольше, чем самки и самцы с хромосомами XY.

Иллюстрация (onlinelibrary.wiley.com)

Женское долголетие объясняется не только поведенческими и социальными различиями между мужчиной и женщиной, но и генетическими факторами, которые ученым еще предстоит изучить.

Напомним, что по данным испанских исследователей, раннюю седину следует рассматривать, как признак хорошего здоровья.

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Видео: РБК-Украина