Вчені назвали причину жіночого довголіття

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тривалості життя чоловіків і жінок пов'язана з генетичними факторами

Довголіття жінок може бути пов'язано з додатковою копією гена, який уповільнює старіння. До такого висновку прийшли генетики, пише "Корреспондент" з посиланням на журнал Aging Cell.

Відзначається, що за даними ВООЗ, в середньому тривалість життя людини становить 71 рік. При цьому у всьому світі тривалість життя жінок вища, ніж у чоловіків: 73 року проти 68. Фахівці вважають, що це пов'язано з тим, що сильна половина людства більш схильна до ризику, зайвої ваги, вживання тютюну, алкоголю і наркотиків, що піддає організм хворобам серця і судин.

"Багато людей думають, що у цієї відмінності між статями є еволюційні корені. Зокрема, довге життя дозволяє жінкам довше доглядати за своїм потомством та онуками", - зазначила вчена з університету Каліфорнії Дена Дубал.

Вона разом з колегами з'ясувала, що різниця в тривалості життя чоловіків і жінок пов'язане не лише із соціальними, але і з генетичними факторами.

Для свого експерименту вчені використовували мишей з модифікованою ДНК. Вони виростили чотири групи самців і самок, де половина мала "неправильний" набором хромосом. Самці були ХХ-хромосомами, а самки з XY.

Ілюстрація (onlinelibrary.wiley.com)

Після трьох років дослідів вченим стало відомо, що тривалість життя гризунів залежала головним чином від набору хромосом, а не від їх статі. "Неправильні" самці ХХ-хромосомами, і нормальні ХХ-самки жили довше, ніж самки і самці з хромосомами XY.

Ілюстрація (onlinelibrary.wiley.com)

Жіноче довголіття пояснюється не тільки поведінковими і соціальними відмінностями між чоловіком і жінкою, але і генетичними чинниками, які вченим ще належить вивчити.

Нагадаємо, що за даними іспанських дослідників, ранню сивину слід розглядати, як ознаку гарного здоров'я.

Раніше американські вчені розповіли, які овочі збільшують тривалість життя.

Відео: РБК-Україна