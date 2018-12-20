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Для любителів випити за кермом створили безалкогольний віскі

STYLERЖиття    20.12.2018 - 12:48
Для любителів випити за кермом створили безалкогольний віскі
Фото: Колаж РБК-Україна

Тепер водії зможуть пити улюблений напій перед тим, як сісти в авто

Дослідники з Франції відтворили віскі Arkay у безалкогольному варіанті. Даний імітатор міцного алкогольного напою можна буде пити навіть під час водіння. Про це повідомляє інформаційний портал The Siver Post.

Цей винахід дозволить уникати штрафів за водіння у нетверезому стані, оскільки напій лише повторює смак і зовнішній вигляд віскі, але насправді не містить ні грама алкоголю.

"Пляшка безалкогольного напою обійдеться в 40 доларів. Для тих, хто любить пити в дорозі, роблять пляшечки поменше - вартістю у 15 доларів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що напій нешкідливий і його можна вживати перед тим, як сісти за кермо. Також американські експерти стверджують, що напій можна змішувати з содовою в тих же пропорціях, що і звичайний віскі, оскільки смак практично не відрізняється від алкогольного напою.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, чи зігріває глінтвейн насправді. Повідомляється, що спиртні напої розширюють кровоносні судини на поверхні тіла, тому приплив крові викликає відчуття тепла. Проте внутрішні органи в цей час втрачають тепло, що і таїть у собі приховану небезпеку.

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