Находчивый украинец построил энергодом и не платит коммунальные (видео)

Видео: (YouTube/Cегодня)

Изобретатель Виталий Майборода из Полтавы живет без коммунальных услуг, а все потому, что ему удалось построить энергоэффективный купольный дом на дачном участке. Как работает этот самый дом мужчина рассказал журналистам в сюжете Сегодня.

Виталий утверждает, что тепло и свет есть, однако платежки за них не приходят. Его дом выделяется на фоне других необычной купольной формой, а также оснащен различными устройствами на крыше.

Скриншот видео: (YouTube/Cегодня)

Бывший военный инженер рассказывает, что дом обошелся ему в 15 тысяч долларов, но зато теперь он не будет отдавать за отопление и электроэнергию. Ведь на крыше у него солнечные панели и ветрогенератор.

Солнца почти нет, но солнечная батарея все равно работает, если появится ветер - ветрогенератор начнет крутиться. Электроэнергия, которую производят солнечные панели и ветрогенератор, попадает в два аккумулятора. Виталий утверждает, что аккумуляторов ему хватает на 1-3 дня, если нет солнца.

Помимо того, в доме есть так называемые "накопители тепла", которые даже при морозной погоде могут давать до +50. Сохраняет тепло и купольная форма дома. Вместе с изобритателем живет его дочь. Она признается, что изобретение отца действительно очень хорошее.

"Сначала я очень сильно удивлялась, мне здесь очень комфортно находиться, постоянно хочется прилечь на диван, немного поспать, энергетика здесь действительно очень великая", - говорит Виталина Майборода.

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