Вторая жизнь: украинский студент создал стартап по сбору "убитой" электротехники

Фото: коллаж РБК-Украина

Изобретатели в основном принимают от людей старенькие компьютеры, ноутбуки и wi-fi роутеры

Студент Национального университета "Львовская политехника" Василий Ракочий создал стартап по сбору и переработке старой электроники. Автор оригинальной бизнес-идеи рассказал, что бесплатно обучается в Tech StartUp School в рамках их проекта "Стартап прорыв", передают "Факты".

По словам изобретателя, однажды ему нужно было организовать на мероприятии зону технологий, и он решил показать зрителям, что находится внутри компьютера. Но так как разбирать свою технику студенту не хотелось, он разместил в соцсети объявление о поиске нерабочего компьютера. Последовало много откликов, что "наглядно показал проблему - в Украине некуда сдать на утилизацию старую аппаратуру".

"Я подумал, почему бы мне этим не заняться. Сплотил вокруг себя ребят, которых заинтересовала идея. Сейчас в нашей команде девять человек. В октябре нынешнего года мы стали создавать систему сбора и переработки электроники", - рассказал Ракочий.

В настоящее время ребята уже открыли 9 пунктов приема - это ремонтные мастерские и магазины электроники, поддержавшие инициативу изобретателей.

"Они разместили у себя соответствующие объявления с логотипом "Коло". К ним люди приносят утиль, а мы его потом забираем. На нашу инициативу откликнулись владельцы мастерских по ремонту техники - у них накапливаются перегоревшие детали", - продолжил Василий.

Студент рассказал, что был взят на вооружение принцип работы американской компании, занимающейся подобным утилем - работоспособной технике ищут применение, а негодную разбирают и сортируют на отходы - отдирают медь, алюминий, материнские платы. Пригодные запчасти складывают отдельно - может, кому-то они пригодятся в работе.

Также ребята наладили сотрудничество со стартап-компанией, которая делает из материнских плат украшения.

Ракочий сообщил, что их команда в основном принимает от людей старенькие компьютеры, ноутбуки и wi-fi роутеры.

"Пока наш спартап - это, по сути, студенческий кружок. Чтобы начать зарабатывать, нужно поучиться ведению бизнеса", - говорит он.

Опыт подобных фирм за рубежом показывает - деньги поступают от продажи работоспособной электроники, сдача вторсырья приносит лишь небольшой доход, отметил студент и добавил ,что ребята также займутся созданием украшения из запчастей.

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Видео: РБК-Украина